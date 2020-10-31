В Подмосковье плановая медпомощь не прекращается во время пандемии

18:57

Пандемия коронавируса не влияет на оказание жителям Подмосковья плановой медицинской помощи. При этом продолжается работа по развертыванию "ковидных" коек. По словам губернатора Андрея Воробьёва, к концу ноября их будет 18-19 тыс.



Такие стационары открываются в разных уголках области, чтобы избежать "перепробега" машин скорой помощи. Ежедневно медики выезжают на более 9 тыс. вызовов вместо 6 тыс., как в обычное время.