В Подмосковье плановая медпомощь не прекращается во время пандемии
18:57 31.10.2020
Пандемия коронавируса не влияет на оказание жителям Подмосковья плановой медицинской помощи. При этом продолжается работа по развертыванию "ковидных" коек. По словам губернатора Андрея Воробьёва, к концу ноября их будет 18-19 тыс.
Такие стационары открываются в разных уголках области, чтобы избежать "перепробега" машин скорой помощи. Ежедневно медики выезжают на более 9 тыс. вызовов вместо 6 тыс., как в обычное время.
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