Более половины россиян не понимают современное искусство - опрос
13:20 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше половины россиян не понимают современное искусство. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по подписке MyBook и Московского музея современного искусства, поступившие в ТАСС.
"Выяснилось, что более 60% опрошенных не понимают современное искусство, но только 15% признались, что совсем им не интересуются", - отмечают авторы опроса.
При этом большая часть респондентов - 76% - посещала музей хотя бы один раз за последний год, а 75% россиян ходили на специализированные выставки по современному искусству. Наиболее выдающимся художником современности россияне назвали Энди Уорхола, на втором месте с минимальным отрывом - Бэнкси, на третьем - Такаси Мураками.
Замыкают пятерку лидеров мастер перформансов Марина Абрамович и Джексон Поллок. Далее идут Илья Кабаков, Йоко Оно, Герхард Рихтер, Дэвид Хокни и Эрик Булатов.
Самыми популярными электронными и аудиокнигами по культуре стали бестселлеры "Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола" Анастасии Постригай, "Мост через бездну. Вся история искусства в одной книге" Паолы Волковой и "История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения" Алины Аксёновой.
Опрос проводился к всероссийской акции "Ночь искусств", которая состоится 3 ноября. В основу методологии исследования лег опрос, в котором приняло участие более 1,5 тыс. россиян. Респондентам предлагалось ответить на вопросы через google-форму, затем данные были проанализированы. При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа.
Семьдесят процентов опрошенных - женщины, 30% - мужчины, все в возрасте от 18 лет и старше. География - все регионы России.
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