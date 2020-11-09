Более 800 человек были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии
07:42 09.11.2020 Источник: Интерфакс
По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике задержано более 800 человек.
В списках правозащитного центра к этому времени уже 814 человек. В их числе белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.
Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают о задержанных и в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилёве, Ляховичах, Пинске.
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