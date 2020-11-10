Перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты - поправка к законопроекту

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение трудового договора о дистанционной работе не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам на удаленной занятости при сохранении объема их работы. Об этом говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Заключение с дистанционным работником трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение этим работником дистанционной работы на постоянной основе или временно, не может являться основанием для снижения оплаты труда работнику при условии сохранения норм труда, установленных трудовым договором или локальным нормативным актом", - указывается в тексте.

Ранее один из авторов инициативы, первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.