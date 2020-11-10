Киев рискует жизнями людей, открывая КПВВ в Донбассе без согласования с Республиками - ДНР

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Власти ДНР не будут возобновлять работу всех контрольных пунктов взъезда и выезда на линии разграничения с Украиной, пропуск граждан продолжится только через КПВВ «Еленовка» в режиме гуманитарного коридора. Об этом заявили сегодня в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Ранее сегодня власти Украины сообщали о том, что с 10 ноября в Донецкой области будут работать пункты пропуска «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской – «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое».

«Обращаем внимание граждан, желающих пересечь линию разграничения с Украиной, что для въезда-выезда в Республику определен КПВВ «Еленовка», который работает только в дни, определенные Межведомственным оперативным штабом (понедельник и пятница)», – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что киевские власти продолжают провокации, пренебрегая жизнями и здоровьем своих граждан. ДАН