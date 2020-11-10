Киев рискует жизнями людей, открывая КПВВ в Донбассе без согласования с Республиками - ДНР
07:53 10.11.2020
Власти ДНР не будут возобновлять работу всех контрольных пунктов взъезда и выезда на линии разграничения с Украиной, пропуск граждан продолжится только через КПВВ «Еленовка» в режиме гуманитарного коридора. Об этом заявили сегодня в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Ранее сегодня власти Украины сообщали о том, что с 10 ноября в Донецкой области будут работать пункты пропуска «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской – «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое».
«Обращаем внимание граждан, желающих пересечь линию разграничения с Украиной, что для въезда-выезда в Республику определен КПВВ «Еленовка», который работает только в дни, определенные Межведомственным оперативным штабом (понедельник и пятница)», – сказано в сообщении.
В штабе добавили, что киевские власти продолжают провокации, пренебрегая жизнями и здоровьем своих граждан. ДАН
НОВОСТИ
- 20:00 09.11.2020
- Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
- 09:00 07.11.2020
- АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
- 17:00 06.11.2020
- Руководству военкоматов вернут звания
- 12:32 03.11.2020
- В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
- 09:30 01.11.2020
- В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
- 11:32 30.10.2020
- Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
- 10:22 30.10.2020
- Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
- 14:12 29.10.2020
- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
- 10:32 29.10.2020
- В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020
- 16:00 27.10.2020
- США поставят Тайваню 400 ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать