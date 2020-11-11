ЦБ РФ не видит рисков для стабильности рынка ипотеки, "пузыря" нет - Набиуллина

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не отмечает каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка, так называемый пузырь в этой сфере отсутствует. Об этом в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас никаких "пузырей" нет, нет рисков для стабильности. Но, конечно, следить нужно внимательно", - сказала она, комментируя ситуация на ипотечном рынке.