Четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока нет — источник

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкретных сроков обмена планами России и Украины о прекращении огня нет, но принципиальная договоренность обменяться ими достигнута. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Сроков нет, но договоренность обменяться ими принципиальная и четкая об этом есть», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.