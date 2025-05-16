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Годовая инфляция в РФ в апреле зафиксирована на уровне 10,23% — МЭР РФ

20:40 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в апреле 2025 года зафиксирована на уровне 10,23%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

«В апреле 2025 года инфляция на потребительском рынке продолжила замедляться и составила 0,40%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,71% при замедлении роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции (до 0,59%), динамика цен на плодоовощную продукцию составила 1,48%», — отмечается в обзоре. При этом, по данным министерства, в сегменте непродовольственных товаров цены снизились (-0,07%) на фоне ускорения снижения цен на электротовары и другие бытовые приборы, легковые автомобили, обувь. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,53%.

В марте текущего года уровень годовой инфляции составил 10,34%, в феврале — 10,06%.

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