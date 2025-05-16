Украинская делегация запросила прямые переговоры между Путиным и Зеленским — Мединский

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация от Украины запросила прямые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, российская сторона приняла это к сведению. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал он по итогам встречи с украинскими переговорщиками.