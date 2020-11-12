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НОВОСТИ

Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предлагают оппозиции выступить против посредничества РФ и "продолжить войну"

07:20 12.11.2020 Источник: Интерфакс

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в распространенном фракцией заявлении.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

В правящей силе также отметили, что считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение с президентами РФ и Азербайджана "возможностью избежать полной потери Арцаха (армянское название Карабаха - ИФ) и тысяч человеческих жертв".

"Мы уверены, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. В то же время мы не собираемся участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей", - следует из заявления правящей фракции.

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