Дистанционное обучение помогло 5000 школьникам избежать COVID-19

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Несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом в Москве, среди учеников средней и старшей школы увеличения количества заболевших медики не зафиксировали. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это связано с тем, что городские власти вовремя перевели часть детей на дистанционный формат обучения.

«Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5000 человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7000. Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%. Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тыс. человек», - отметила вице-мэр.

Напомним, с 19 октября в Москве 500 тыс. учеников 6-11 классов продолжили после каникул обучение в дистанционном формате, при этом ученики 1-5 классов вернулись на учебу в классы.