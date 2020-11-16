В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19

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Москва в 2021 году намерена выделить 10 млрд рублей на вакцинацию жителей мегаполиса от COVID-19. В ближайшие года на этот процесс из городского бюджета будет направлено 30 млн руб. По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, массовая вакцинация от коронавируса начнется «в ближайшее время». «Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов», - сообщил столичный министр.

Сейчас московские медики и представители Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ продолжают проводить пострегистрационное клиническое исследование антикоронавирусной вакцины. Процесс идет на базе московских амбулаторий, где вакцинированы были более 20 тыс. человек. Как отмечают врачи, среди участников исследования не зафиксировали ни одного случая тяжелых осложнений после вакцинации.

По данным мэрии, общий объем финансов, выделенных на профилактику инфекционных болезней в 2021-2023 годах в Москве превысит 38 млрд рублей или 12,7 млрд рублей ежегодно.