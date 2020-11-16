Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным
17:24 16.11.2020
В проект бюджета Москвы на 2021 год нужно включить дополнительные средства, которые будут направлены на соцподдержку безработных. По словам председателя комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой («Единая Россия»), бюджет столицы РФ остался социально ориентированным даже несмотря на сложные экономические условия и позволяет оказать подобную поддержку горожанам.
«На социальную поддержку москвичей в 2021-2023 годах планируется направить 1 трлн 700 млрд руб., из них более 569 млрд руб. только в следующем году - рост относительно 2020 года составил 5%, - отмечает парламентарий. - Между тем ряд программ социальной поддержки стоило бы усилить, особенно сейчас, в условиях пандемии и сопутствующих ей экономических трудностей. На мой взгляд, к таким программам относится и поддержка людей, потерявших работу. Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам - около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета».
Как констатирует Гусева, в проекте бюджета предусмотрено 2,1 млрд руб. на выплату пособий безработным гражданам. «Это московские надбавки к федеральному пособию по безработице - столичная доплата безработным в размере 850 руб. в месяц и компенсация за пользование транспортом в размере 1 450 руб. Последнее особенно актуально для людей, после потери работы находящихся в стесненных материальных обстоятельствах: часто именно расходы на транспорт - необходимые в том числе для поиска новой работы - составляют значительную проблему для безработных».
Парламентарий отмечает, что кроме прямых выплат горожанам в Москве есть различные программы для помощи в поиске работы и переобучения людей. По словам Гусевой, с начала года удалось трудоустроить около 150 тыс. человек, две трети из которых нашли работу в последние четыре месяца.
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