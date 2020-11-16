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НОВОСТИ

Автомобили ГАЗа стали победителями III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам

18:42 16.11.2020

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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Автомобили команды "ГАЗ Рейд Спорт" стали победителями III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам - бахи "Астрахань - 2020". Первое место в категории "Рейд Спорт" занял экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на "ГАЗели NEXT", а "золото" в "грузовом" зачете - в категории Т4 - завоевал экипаж Михаила Шкляева и Александра Филякина на "Садко NEXT". Независимо от результатов следующего, четвертого, этапа соревнований, оба экипажа уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам всего сезона. Еще одна "ГАЗель NEXT" - экипаж Александра Русанова и Алексея Мальцева - стала бронзовым призером в категории "Рейд".

III этап Чемпионата России планировалось провести в Волгограде, однако эпидемиологическая ситуация в регионе не позволила это сделать. Второй раз в этом сезоне гонку приняла Астраханская область. В сентябре здесь уже состоялась гонка "Золото Кагана", а в ноябре вновь в Астрахань прибыли лучшие гонщики страны. Соревнование проходило в условиях строгих эпидемиологических ограничений. Все участники прошли тестирование, было принято решение отказаться от торжественного старта и общих собраний гонщиков, не проводились пресс-конференции и т.д.

Организаторы соревнований подготовили 650-километровую трассу, 447 км из которых - скоростные участки. Астраханская трасса - традиционно самая сложная в российском чемпионате. Тяжелые, почти африканские пески чередуются здесь с неровными степными дорогами. Из-за минусовых ночных температур степные участки бахи "Астрахань" стали, по отзывам спортсменов, практически "каменными". Кажущаяся ровной дорога изобилует небольшими буграми и впадинами, которые на спортивных скоростях создают эффект "стиральной доски" и становятся настоящим испытанием на прочность для узлов автомобилей. Высокая проходимость в песках и на барханах и выносливость в условиях постоянной тряски на гравийных участках обеспечили успех автомобилей ГАЗ в этой гонке.

"В этом году было мало соревнований. Отменили несколько этапов российского чемпионата, не решились проводить "Шелковый путь". Но мы время зря не теряли, - отметил спортивный директор команды "ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Субботин. - Провели техническое переоснащение наших машин. На трассу выходят спортивные автомобили "ГАЗель NEXT" второго поколения - на пружинной подвеске. Надежность автомобилей ГАЗ и работа всего коллектива команды: инженеров, мастеров, пилотов и штурманов, прошла проверку суровой гоночной трассой, а заслуженная победа стала нашей самой высокой оценкой".

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