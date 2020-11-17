Единоросс Герасимов: Надо включить в бюджет Москвы проект "Искусство детям"

14:22

Проект бюджета Москвы на 2021 год нужно дополнить, предусмотрев в нем расходы на проекты «Искусство - детям» и «Московские библиоцентры», полагает глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, крайне важно сохранить культурную сферу столицы.

«Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы «Искусство - детям», в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств», - сказал Герасимов, отметив, что эта программа предусматривает обновление более 170 подобных учреждений, многие из которых уже ремонтируются. -Правительством Москвы сейчас заложено в бюджет финансирование продолжения ремонта на 19 объектах, где он был уже начат, но, на мой взгляд, мы можем и должны сделать больше. Вторая программа, на которую необходимо дополнительное финансирование, - «Московские библиоцентры». Этот проект стартовал в 2017 году и был направлен на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга. На 2021 год в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах».

Проект бюджета столицы на ближайшие три года сейчас обсуждается в Мосгордуме, депутаты на заседаниях профильных комиссий вносят в документ поправки.