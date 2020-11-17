Единоросс Герасимов: Надо включить в бюджет Москвы проект "Искусство детям"
14:22 17.11.2020
Проект бюджета Москвы на 2021 год нужно дополнить, предусмотрев в нем расходы на проекты «Искусство - детям» и «Московские библиоцентры», полагает глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, крайне важно сохранить культурную сферу столицы.
«Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы «Искусство - детям», в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств», - сказал Герасимов, отметив, что эта программа предусматривает обновление более 170 подобных учреждений, многие из которых уже ремонтируются. -Правительством Москвы сейчас заложено в бюджет финансирование продолжения ремонта на 19 объектах, где он был уже начат, но, на мой взгляд, мы можем и должны сделать больше. Вторая программа, на которую необходимо дополнительное финансирование, - «Московские библиоцентры». Этот проект стартовал в 2017 году и был направлен на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга. На 2021 год в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах».
Проект бюджета столицы на ближайшие три года сейчас обсуждается в Мосгордуме, депутаты на заседаниях профильных комиссий вносят в документ поправки.
НОВОСТИ
- 14:32 17.11.2020
- Россия поднялась на 41-ю строчку рейтинга владения английским языком
- 14:12 17.11.2020
- Президент Армении призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Пашиняна
- 14:00 17.11.2020
- Об особом статусе Нагорного Карабаха не может идти речи - Алиев
- 13:32 17.11.2020
- Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает - исследование
- 13:20 17.11.2020
- По летальности коронавирусной инфекции Россия занимает 100-е место в мире - Попова
- 13:05 17.11.2020
- Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности
- 13:00 17.11.2020
- Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки
- 12:32 17.11.2020
- Вопрос снижения налогов при дефицитном бюджете переходит в разряд философских - глава Минэкономразвития
- 12:20 17.11.2020
- Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов Marvel
- 12:05 17.11.2020
- В РФ предложили ввести проверку проводки в квартирах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать