Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении
19:40 18.11.2020
Депутаты Московской городской думы приняли проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, документ, внесенный мэром Сергеем Собяниным, уже готовят ко второму чтению.
«Бюджет Москвы программный, социальный и инвестиционный, - считает председатель городского парламента. - В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии. Предварительно, законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении. Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению».
Предполагается, что общий объем доходов бюджета Москвы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.
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