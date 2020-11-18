Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

19:51

В числе главных задач развития транспортной системы Москвы - интеграция всех видов транспортных сетей в единую систему и решение накопившихся в предыдущие десятилетия проблем в этой сфере. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По данным чиновника, в последние годы городская дорожная сеть активно развивается. «С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам. Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%», – уверен заместитель мэра. Он отметил, что за 10 лет в мегаполисе на 65% выполнили программа удвоения протяженности линий московского метро, рассчитанную до 2025 года, и более чем на 1000 км увеличили сеть городских дорог.

Среди наиболее важных направлений – развитие хордового сообщения между районами столицы. Северо-Западную хорду уже открыли, на Северо-Восточной хорде запущено движение на шести участках, на Южной рокаде — по трем участкам, а Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства.

«Мы приступили к строительству последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе», – сообщил Бочкарев.