0
0
135
НОВОСТИ

Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

19:51 18.11.2020

В числе главных задач развития транспортной системы Москвы - интеграция всех видов транспортных сетей в единую систему и решение накопившихся в предыдущие десятилетия проблем в этой сфере. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По данным чиновника, в последние годы городская дорожная сеть активно развивается. «С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам. Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%», – уверен заместитель мэра. Он отметил, что за 10 лет в мегаполисе на 65% выполнили программа удвоения протяженности линий московского метро, рассчитанную до 2025 года, и более чем на 1000 км увеличили сеть городских дорог.

Среди наиболее важных направлений – развитие хордового сообщения между районами столицы. Северо-Западную хорду уже открыли, на Северо-Восточной хорде запущено движение на шести участках, на Южной рокаде — по трем участкам, а Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства.

«Мы приступили к строительству последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе», – сообщил Бочкарев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:16 18.11.2020
В городах Польши идут протесты против запрета абортов по причине патологии плода
0
9
20:18 18.11.2020
Из модуля МКС "Поиск" в космос вылетело " что-то ненужное, что-то случайное"...
0
145
20:00 18.11.2020
Прощание с Романом Виктюком будет открытым
0
134
19:40 18.11.2020
Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении
0
148
19:30 18.11.2020
Минздрав Армении обнародовал данные о погибших военных в карабахском конфликте
0
183
19:15 18.11.2020
Российские космонавты в открытом космосе начали готовить МКС к стыковке модуля "Наука"
0
189
18:57 18.11.2020
Отставной американский спецназовец признался, что сотрудничал с российской разведкой
0
212
17:40 18.11.2020
В Британии задержан мужчина по подозрению в причастности к взрывам в Бирмингеме 1974 года
0
255
17:37 18.11.2020
Запуск проекта «Восток Ойл» сделало «Роснефть» фаворитом российского нефтегазового рынка - JP Morgan
0
277
17:20 18.11.2020
Андрей Воробьёв рассказал о транспортных проектах Московской области
0
274

Возврат к списку