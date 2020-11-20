В Дубне состоялся запуск сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA
16:17 20.11.2020
|
Фото Дениса Трудникова
"Опыт Дубны и Московской области, где находятся большинство наукоградов России, будет полезен и коллегам из других субъектов РФ. Это позволит нам продвинуться очень серьезно в решении тех задач инновационного развития страны, которые определил президент РФ. Среди них - ядерные, космические, медицинские технологии, энергоэффективность, энергосбережение и многие другие прикладные научно-технологические задачи", - сказал Михаил Мишустин.
NICA создается в рамках нацпроекта "Наука" на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Запуск коллайдера ожидается в ближайшие 2-3 года. В его создании участвует более 1 тыс. ученых из 26 стран.
После осмотра научного комплекса в ОИЯИ прошел совет директоров градообразующих предприятий Дубны под руководством Михаила Мишустина.
"Сегодня премьер-министр встретился с нашими учеными, потому что и институт, и предприятия, которые здесь работают - это мозг и сердце Дубны, - сказал губернатор. - В городском округе много ученых, очень высокий IQ, неподалеку находится особая экономическая зона - все это конвертируется в практический результат. Сегодняшний визит Михаила Мишустина - это новый импульс развития территории".
ОЭЗ "Дубна" - крупнейшая в России по количеству резидентов. Суммарные инвестиции в нее составили более 30 млрд руб., свыше 4 млрд руб. - в этом году. Здесь создано 4,4 тыс. рабочих мест.
В рамках мер поддержки научно-производственного комплекса Дубны правительство Московской области выдало 13 грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций на сумму свыше 100 млн руб. С 2013 выделяются ежегодные премии губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов - по 700 тыс. руб. Лауреатами премии стали уже 11 человек. Кроме того, молодым ученым и специалистам предоставлены 53 квартиры по программе "Социальная ипотека".
НОВОСТИ
- 17:12 20.11.2020
- Яровая предложила изучать приговор Нюрнбергского трибунала в школах и вузах
- 17:00 20.11.2020
- Китай рассмотрит вопрос о вступлении в Транстихоокеанское партнерство - Си Цзиньпин
- 16:32 20.11.2020
- В Турции оштрафовали двух россиян за отказ носить маски
- 16:14 20.11.2020
- Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей
- 16:12 20.11.2020
- Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч - Володин
- 16:00 20.11.2020
- Разведки РФ и Белоруссии обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой - Лукашенко
- 15:32 20.11.2020
- Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС
- 15:12 20.11.2020
- Житель Нижнекамска осужден на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей
- 15:00 20.11.2020
- Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана с требованием отставки премьера Пашиняна
- 14:32 20.11.2020
- Около трети россиян недовольны состоянием дорог в местах своего проживания - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать