В Дубне состоялся запуск сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA

16:17

Фото Дениса Трудникова



В Дубне состоялся запуск бустера - сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA. Старт работе дал председатель правительства РФ, в торжественной церемонии запуска участвовал губернатор МО

"Опыт Дубны и Московской области, где находятся большинство наукоградов России, будет полезен и коллегам из других субъектов РФ. Это позволит нам продвинуться очень серьезно в решении тех задач инновационного развития страны, которые определил президент РФ. Среди них - ядерные, космические, медицинские технологии, энергоэффективность, энергосбережение и многие другие прикладные научно-технологические задачи", - сказал Михаил Мишустин.

NICA создается в рамках нацпроекта "Наука" на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Запуск коллайдера ожидается в ближайшие 2-3 года. В его создании участвует более 1 тыс. ученых из 26 стран.

После осмотра научного комплекса в ОИЯИ прошел совет директоров градообразующих предприятий Дубны под руководством Михаила Мишустина.

"Сегодня премьер-министр встретился с нашими учеными, потому что и институт, и предприятия, которые здесь работают - это мозг и сердце Дубны, - сказал губернатор. - В городском округе много ученых, очень высокий IQ, неподалеку находится особая экономическая зона - все это конвертируется в практический результат. Сегодняшний визит Михаила Мишустина - это новый импульс развития территории".

ОЭЗ "Дубна" - крупнейшая в России по количеству резидентов. Суммарные инвестиции в нее составили более 30 млрд руб., свыше 4 млрд руб. - в этом году. Здесь создано 4,4 тыс. рабочих мест.

В рамках мер поддержки научно-производственного комплекса Дубны правительство Московской области выдало 13 грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций на сумму свыше 100 млн руб. С 2013 выделяются ежегодные премии губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов - по 700 тыс. руб. Лауреатами премии стали уже 11 человек. Кроме того, молодым ученым и специалистам предоставлены 53 квартиры по программе "Социальная ипотека".