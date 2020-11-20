Яровая предложила изучать приговор Нюрнбергского трибунала в школах и вузах
17:12 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, особенно раздела "Агрессия против СССР", должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы, автор законов о защите исторической памяти Ирина Яровая в ходе пленарного заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" в пятницу.
"Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно раздела "Агрессия против СССР", нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов, должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования. Именно изучение, а не скоростной речитатив. Тогда, опираясь на знание первоисточника, молодые люди сами смогут отличать ложь и противостоять информационной агрессии", - приводит слова Яровой ее пресс- служба.
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