В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС

18:30

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



Около 150 новых рабочих мест появилось в Дубне в Центре обработки данных ФНС России. Сегодня вторую очередь масштабного дата-центра открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Запуск нового Центра обработки данных (ЦОД) - значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы. Все бизнес-процессы теперь автоматизированы. Уплата налогов стала максимально простой и удобной. Сделать это можно в любом месте через уже привычный личный кабинет налогоплательщика - быстро и легко. Так же, как и получить другие услуги ФНС, - сказал Михаил Мишустин. - Хочу обратить внимание, что работа с персональными данными - это всегда большая ответственность. Вся информация налогоплательщиков должна быть надежно защищена. Важно сделать все необходимое, чтобы защитить персональные данные. От этого зависит доверие граждан к институтам власти".

Дубна не случайно была выбрана одной из приоритетных площадок. При размещении ЦОД учитывались стоимость электроэнергии и возможность привлечь квалифицированные кадры. Губернатор отметил, что в муниципалитете есть все необходимое для развития: "Хорошие результаты показывает университет в Дубне, он вошел в 100 лучших университетов страны и каждый год поднимается. Дубна - это уникальная площадка: вуз, предприятия, ОЭЗ. Это как раз то, что позволит городу дальше развиваться. Сегодня здесь живет порядка 75 тыс. человек и очевиден потенциал роста".

В общении с журналистами по итогу мероприятия Андрей Воробьёв подчеркнул, что главная задача сейчас - создание комфортных условий для проживания специалистов: "Первая и вторая очереди ЦОДа - это рабочие места и профессионалы, которые всем этим управляют. В свое время федеральным решением в Дубне была образована особая экономическая зона, сейчас работает уже 170 резидентов. Это инновационные предприятия, там формируются налоги, рабочие места, приезжают уникальные специалисты. Главная задача - строить дома, обеспечить новое качество жизни. У нас есть программа в Дубне, будем строить жилье и заниматься благоустройством".