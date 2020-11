На фоне роста числа заражений коронавирусом, Япония приостановит программы поддержки внутреннего туризма

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приостановит реализацию программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel ("Гоу ту трэвэл") для регионов, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Об этом заявил в субботу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

"Что касается программы Go To Travel, то мы приостанавливаем новые бронирования в отношении поездок в регионы, где наблюдается всплеск заражений", - сказал он. Суга не уточнил о каких именно префектурах идет речь. По его словам, ограничения также коснутся и программы поддержки ресторанного бизнеса Go To Eat ("Гоу ту ит"), которая предусматривает начисление электронных баллов за поход в ресторан по предварительному заказу. Баллами затем можно расплачиваться при посещении заведений общепита.

В пятницу, по данным японского Минздрава, в стране был зафиксирован очередной максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом - более 2,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 129 тыс. Количество летальных исходов по всей стране увеличилось за последний день на 15 - до 1 976. Основными очагами распространения вируса остаются густонаселенные префектуры Токио, Канагава, Осака, Айти, а также северная префектура Хоккайдо.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии ухудшилась в начале ноября. Сейчас в стране практически не действуют никакие ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии. Ношение защитных масок носит рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, однако даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

Программа Go To Travel реализуется с конца июля. За это время ей воспользовались более 30 млн жителей Японии. На ее осуществление из бюджета выделено 1,35 трлн иен (12,7 млрд долларов). Программа подразумевает компенсацию расходов на транспорт, проживание, питание в заведениях общепита и покупку товаров в объеме до 50% от стоимости поездки.