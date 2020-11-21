В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью
13:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах. Об этом ТАСС сообщили в субботу в оперативной группе ведомства.
"Первый гуманитарный конвой в составе пяти "Камазов" доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", - сказал собеседник агентства.
20 ноября в Степанакерт были направлены первые конвои с гуманитарной помощью. Как уточнили в пресс-службе МЧС, сформированы две автоколонны. В работе задействованы 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.
Вечером в пятницу глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента РФ сообщил, что ведомство направит из Ростовской области еще один гуманитарный конвой в Нагорный Карабах. Утром 21 ноября вторая колонна выдвинулась в Степанакерт. За сегодняшний день она пройдет 630 км пути до места назначения. Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи - это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.
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