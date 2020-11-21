Зеленского обвинили в непрозрачности кадровой политики

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не смог построить "ответственную вертикаль власти", руководители ведомств назначаются в результате интриг и сговоров. Соответствующее заявление размещено на сайте украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в субботу.

"За полтора года президентства Зеленского на Украине так и не сложилось ответственной вертикали власти. Большинство кадровых назначений на высокие руководящие посты становится результатом интриг, политических сговоров и несет высокие коррупционные риски. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что непрозрачные кадровые решения свидетельствуют об углубляющемся кризисе Зе-власти (власти Зеленского - прим. ТАСС). У нее нет ни публичных целей, ни программы действий, ни квалифицированных и профессиональных кадров. Случайный набор людей не в состоянии управлять страной", - говорится в заявлении.

При этом оппозиционеры привели в пример смену руководителя Министерства энергетики и окружающей среды Украины, которое неожиданно произошло днем ранее. "Кадровая неразбериха во власти продолжается. Очередные разборки близких к власти олигархов закончились перестановками в правительстве. В пятницу на внеочередном заседании кабинет министров неожиданно принял решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Как обычно, без объяснения причин, без полноценного отчета о деятельности. Также без обсуждения кандидатуры и презентации программы на ее место назначен новый исполняющий обязанности", - напомнили в ОПЗЖ. Партийцы считают, что подобная манера кадровых перестановок свидетельствует не только о борьбе между группами влияния в команде президента, но и угрожает дестабилизацией ситуации в период отопительного сезона в стране.

Оппозиция полагает, что переломить ситуацию на Украине смогут только досрочные выборы. "Для противостояния эпидемии, для выхода страны из кризиса, для помощи людям нужна полная перезагрузка власти, смена курса и как можно скорее", - убеждены в ОПЗЖ. Нынешняя же власть, по их мнению, может только "выполнять директивы внешних кредиторов".