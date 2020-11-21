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Трюдо подтвердил, что Канада и Великобритания подписали временное соглашение о свободной торговле

18:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства Канады и Великобритании подписали временное соглашение о свободной торговле, которое позволит странам продолжить двустороннюю торговлю на фоне выхода Британии из ЕС до заключения окончательного договора. Об этом в субботу заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе совместного видеообращения с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Мы называем это продолжающимся торговым сотрудничеством с Британией", - сказал он. Трюдо отметил, что Канада и Великобритания являются давними союзниками и торговыми партнерами, а новая сделка будет выгодна для экономик и граждан двух стран. "Это прекрасный день для наших народов", - подытожил премьер-министр.

Как отметила присутствовавшая на видеоконференции министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н, стороны намерены как можно быстрее поставить подписи под новым соглашением, после чего его оперативно ратифицирует канадский парламент. Она напомнила, что в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС, Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и ЕС с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию ."Новое соглашение обеспечит постоянный доступ к преимуществам CETA на двусторонней основе, включая отмену тарифов на 98% канадских товаров, экспортируемых в Соединенное Королевство", - сказала она.

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