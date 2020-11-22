Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает нормально - Собянин

09:28 Источник: Интерфакс

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Москве, в городе не снижается план по оказанию медицинской помощи по другим показаниям, заявил мэр города Сергей Собянин.

"По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать. Хотя сами цифры находятся на высоком уровне - создана мощная группировка ковидных госпиталей... Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме", - сказал он в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия 1" (ВГТРК).