При заполняемости четверти зала концерты себя не окупают - Башмет
16:10 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концерты при заполняемости зала на 25% не могут выйти на окупаемость, заявил в воскресенье народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.
"Нет, на 25% нельзя", - ответил Башмет на вопрос ТАСС о возможности самоокупаемости концертов в условиях ограничений. "Меня вообще удивляет, что все равно какие-то концерты проходят", - добавил он.
При этом Башмет отметил важность того, что музыкальная сфера продолжает работу в столь непростых условиях. "Нельзя лишать слушателя концертов, нельзя лишать артиста сцены. И нельзя лишать заработка тех, кто организовывает концерты и залы", - сказал он.
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