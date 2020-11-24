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В Москве подвели первые итоги эксперимента по внедрению ИИ в медицину

10:21 24.11.2020

Эксперимент по внедрению в систему здравоохранения Москвы искусственного интеллекта (ИИ) и цифрового зрения оказался успешным - разработчики за год предложили к внедрению в социальной сфере уже 38 специальных сервисов на базе ИИ. «В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях», - отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам в эксперименте участвуют более 20 компаний-разработчиков. «Мы хотим расширить рамки эксперимента - увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей», - отметила заммэра.

Ракова отмечает, что напомнила, что цифровой контур московского здравоохранения практически замкнулся, поскольку все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, а сейчас идет подключение к системе городских стационаров.

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