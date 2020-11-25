Рекордный объем ипотечных кредитов в РФ погашен досрочно
10:00 25.11.2020 Источник: РБК
После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика: в третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд руб., следует из данных Банка России. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка, такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года (ЦБ публикует эти данные на протяжении двух лет). В июле—сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года. По сравнению со вторым кварталом 2020-го досрочка по ипотеке выросла почти в полтора раза.
По итогам третьего квартала объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг 6,4% портфеля, оценивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «Это почти в полтора раза превышает средний показатель последних двух лет». РБК
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