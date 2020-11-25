Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием президентом США
17:40 25.11.2020 Источник: Интерфакс
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду направил в адрес Джо Байдена поздравление с победой на президентских выборах в США, в котором также подчеркнул важность развития китайско-американских отношений для обеих сторон.
"Сегодня председатель государства Си Цзиньпин отправил Джо Байдену телеграмму и поздравил его с избранием американским президентом", - говорится в сообщении центрального телевидения КНР в Weibo.
"Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул, что продвижение здорового и стабильного развития отношений Китая и США не только соответствует ключевым интересам народов двух стран, но и надеждам международного сообщества", - отмечает телевидение.
13 ноября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь от лица Пекина поздравил Байдена с избранием президентом США.
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