Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием президентом США

17:40 Источник: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду направил в адрес Джо Байдена поздравление с победой на президентских выборах в США, в котором также подчеркнул важность развития китайско-американских отношений для обеих сторон.

"Сегодня председатель государства Си Цзиньпин отправил Джо Байдену телеграмму и поздравил его с избранием американским президентом", - говорится в сообщении центрального телевидения КНР в Weibo.

"Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул, что продвижение здорового и стабильного развития отношений Китая и США не только соответствует ключевым интересам народов двух стран, но и надеждам международного сообщества", - отмечает телевидение.

13 ноября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь от лица Пекина поздравил Байдена с избранием президентом США.