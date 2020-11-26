Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы не планируют из-за ситуации с распространением коронавируса "закрывать город" или отдельные секторы экономики. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24". Он также назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне.