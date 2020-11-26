Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне
18:40 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы не планируют из-за ситуации с распространением коронавируса "закрывать город" или отдельные секторы экономики. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24". Он также назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне.
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