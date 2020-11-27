Москва во второй раз получила "оскар"
19:40 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва во второй раз получила "оскар" в туристической индустрии как лучшее направление в категории "Город". Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва второй год подряд получает главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город"! Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы", - написал мэр на своей странице в "ВКонтакте".
Он добавил, что в этом году у столичных властей были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, которые будут обязательно реализованы, как только это станет возможно. "Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли, - все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", - написал Собянин.
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