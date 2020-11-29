Актер Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в киносаги "Звездные войны", умер на 86-м году жизни
11:20 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский актер Дэвид Праус, исполнивший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars, 1977-1983), умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на агента Прауса Томаса Боуингтона.
По его сведениям, актер умер после непродолжительной болезни. "Да прибудет с ним сила навсегда", - сказал Боуингтон в беседе с Би-би-си.
За свою карьеру Праус сыграл в более чем 50 картинах, среди которых сериал "Доктор Кто" (Doctor Who, 1963-1989) и фильм "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange, 1971). Наибольшую известность ему принесла роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны" Джорджа Лукаса: "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" (Star Wars, 1977), "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980) и "Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая" (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983).
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