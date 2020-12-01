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СКР опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального

17:12 01.12.2020 Источник: Интерфакс

Следственный комитет России (СКР) не занимается проверкой высказываний оппозиционера Алексея Навального, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК по Москве по высказываниям Алексея Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства", - заявила Петренко во вторник журналистам.

Она призвала средства массовой информации "распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".

Ранее во вторник информированный источник сообщил, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет его публичных призывов к свержению политического строя в РФ.

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