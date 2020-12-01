СКР опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального
17:12 01.12.2020 Источник: Интерфакс
Следственный комитет России (СКР) не занимается проверкой высказываний оппозиционера Алексея Навального, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК по Москве по высказываниям Алексея Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства", - заявила Петренко во вторник журналистам.
Она призвала средства массовой информации "распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".
Ранее во вторник информированный источник сообщил, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет его публичных призывов к свержению политического строя в РФ.
НОВОСТИ
- 17:00 01.12.2020
- Додон назвал безответственными заявления Санду в адрес России
- 16:32 01.12.2020
- Алиев предложил Франции «отдать Марсель» - СМИ
- 16:12 01.12.2020
- С начала года в РФ заразились ВИЧ почти 50 тысяч человек
- 16:10 01.12.2020
- Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси
- 16:00 01.12.2020
- В Запорожье Ленина заменили на Христа
- 15:38 01.12.2020
- Флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"
- 15:32 01.12.2020
- Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии
- 15:12 01.12.2020
- Метрополитен в Вашингтоне предлагается в целях экономии закрывать на выходные - СМИ
- 15:00 01.12.2020
- В РФ увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко
- 14:32 01.12.2020
- В Швеции задержана 70-летняя женщина, которая почти 30 лет держала своего сына взаперти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать