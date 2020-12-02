0
0
75
НОВОСТИ

Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перово

20:07 02.12.2020

Представители московского управления Роспотребнадзора проверили как в аквапарке «Карибия» в районе Перово соблюдаются меры профилактики COVID-19. По словам заместителя начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любови Чердаковой, в ходе обследования парка нарушений не было обнаружено. «Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме»,- отметила Чердакова, констатировав, что применения санкций к компании не потребуется.

Отметим, что Роспотребнадзор в последние месяцы активно контролирует, как представители бизнеса выполняют рекомендации властей и медиков в связи с опасностью распространения коронавируса. В частности, специалисты ведомства опечатали несколько кальянных, которые продолжали работать, несмотря на действующий запрет, а так же приостановили деятельность нескольких магазинов, игнорировавших санитарно-противоэпидемических требования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 02.12.2020
Верховный суд РФ признал право магазинов отказать в обслуживании покупателям без масок
0
45
20:20 02.12.2020
В Сингапуре официально разрешили продавать мясо "из пробирки"
0
75
20:10 02.12.2020
Рестораторы в Нидерландах готовы пойти наперекор действиям властей
0
87
20:00 02.12.2020
Встречаться с Чубайсом Путин не планирует - Песков
0
103
19:49 02.12.2020
Головному офису Adidas в Москве грозит штраф в 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер
0
114
19:30 02.12.2020
Террористов в США не считают главной военной угрозой
0
165
19:10 02.12.2020
American Airlines собирается покатать журналистов на Boeing 737 MAX
0
171
19:00 02.12.2020
Постпред РФ при ООН поставил под вопрос дальнейшие встречи в Нормандском формате
0
204
18:51 02.12.2020
Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер
0
163
18:50 02.12.2020
В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
0
169

Возврат к списку