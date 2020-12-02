Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перово
20:07 02.12.2020
Представители московского управления Роспотребнадзора проверили как в аквапарке «Карибия» в районе Перово соблюдаются меры профилактики COVID-19. По словам заместителя начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любови Чердаковой, в ходе обследования парка нарушений не было обнаружено. «Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме»,- отметила Чердакова, констатировав, что применения санкций к компании не потребуется.
Отметим, что Роспотребнадзор в последние месяцы активно контролирует, как представители бизнеса выполняют рекомендации властей и медиков в связи с опасностью распространения коронавируса. В частности, специалисты ведомства опечатали несколько кальянных, которые продолжали работать, несмотря на действующий запрет, а так же приостановили деятельность нескольких магазинов, игнорировавших санитарно-противоэпидемических требования.
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