Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перово

20:07

Представители московского управления Роспотребнадзора проверили как в аквапарке «Карибия» в районе Перово соблюдаются меры профилактики COVID-19. По словам заместителя начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любови Чердаковой, в ходе обследования парка нарушений не было обнаружено. «Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме»,- отметила Чердакова, констатировав, что применения санкций к компании не потребуется.

Отметим, что Роспотребнадзор в последние месяцы активно контролирует, как представители бизнеса выполняют рекомендации властей и медиков в связи с опасностью распространения коронавируса. В частности, специалисты ведомства опечатали несколько кальянных, которые продолжали работать, несмотря на действующий запрет, а так же приостановили деятельность нескольких магазинов, игнорировавших санитарно-противоэпидемических требования.