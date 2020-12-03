На импорт хлопка из китайского Синьцзяна в США ввели запрет

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Таможенно- пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны).

В пресс-релизе отмечается, что сотрудники американской таможни будут изымать любые прибывающие в страну грузы, в которых будут обнаружены хлопок и хлопковые изделия, произведенные на предприятиях Синьцзянского производственно- строительного корпуса. Это решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, в том числе труда заключенных".

31 июля Министерство финансов США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" ввело санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией. В конце сентября эти лицензия была продлена до 30 ноября.

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из СУАР.