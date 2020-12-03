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Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин

13:20 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый законопроект, направленный на защиту детей, будет разработан вместо отозванных ранее из Госдумы инициатив, касающихся порядка изъятия ребенка из семьи. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Оба закона отозваны, на этом остановились. Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать: семью отдельно, ребенка отдельно. Необходимо решать вопрос, понимая, что ребенка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи. <...> А когда мы говорим об укреплении семьи и ее роли отдельно от ребенка, <...> это не очень правильно", - уверен спикер.

По словам Володина, после общественного обсуждения будет подготовлена другая законодательная инициатива. "Это будет новый законопроект. Мы говорили с нашими коллегами, кто себя посвятил этим темам: начните с разговора с родителями, с экспертным сообществом. Ну и конечно, надо исходить из того, что семья - это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок - это все вместе", - подчеркнул он.

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