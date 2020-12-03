Депутат МГД Киселева: Бюджет столицы на 2021 год обеспечивает строительство новых учреждений соцсферы

15:30

В проекте бюджета Москвы на 2021 и на следующие два года предусмотрено достаточно финансов на то, чтобы развивать социальную сферу города и поддерживать незащищенные категории москвичей, полагает член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

Она отмечает, что в 2021 году планируется 56% всех расходов бюджета направить именно на социальную сферу. «И речь идет не только о выплате пенсий и пособий, но и о строительстве необходимой москвичам инфраструктуры. Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, будет продолжено строительство спортивных объектов - интерес горожан к здоровому образу жизни растет, и сейчас самое время инвестировать в здоровье», - отмечает депутат, по словам которой, запланированные суммы позволят продолжить строить новые учреждения социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса, объекты культуры и спорта, а также соцзащиты населения. Планируется, что на это бюджет потратит 95,4 млрд руб.

«Нужно не только поддерживать то, что уже есть, но и создавать новое. И как депутат, и как спортсменка, я уделяю особое внимание вопросам развития физической культуры в Москве. Популярность здорового образа жизни растет, и мы должны этому способствовать. Я приветствую строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивных центров. Москве необходимо развитие общедоступной спортивной инфраструктуры», - считает Киселева, по словам которой на программу «Спорт Москвы» в 2021 году будет выделено более 57 млрд руб., в 2022 году расходы должны составить более 50 млрд руб., а в 2023 году - 51 млрд руб.