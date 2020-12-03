Московская область объявила конкурс на премию губернатора для журналистов и блогеров

17:27

В Московской области стартовал прием заявок на участие в губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана». Работы конкурсантов принимаются на странице премии.

Премия «Медиана» проводится впервые и будет ежегодной. Она учреждена для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь Подмосковья.

В Экспертный совет премии, состоящий из журналистов и руководителей ведущих российских СМИ, вошел главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. «Как член жюри конкурса я призываю журналистов и блогеров присылать свои материалы, – сказал Константин Ремчуков. – Как человек, живущий большую часть года в Московской области, я вижу, как руководство региона использует обратную связь и с журналистами, и с блогерами, как это важно – корректировать курс по модернизации жизни в Московской области, по строительству новых объектов инфраструктуры с тем, что думают жители. Нет лучшего источника для обратной связи, чем материалы, которые готовятся в этом сообществе. Поэтому продолжайте писать про Московскую область, но самое главное – те, кто чувствует, что их материалы талантливы, присылайте на конкурс – мы рассмотрим».

«В начале следующего года мы уже в 30-й раз будем отмечать День российской печати. В преддверии этого события в Подмосковье стартует премия губернатора, которая призвана выделить лучших журналистов, интернет-блогеров, пишущих о регионе», – сказала министр правительства Московской области по информполитике Анастасия Звягина.

Возглавит Экспертный совет конкурса председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Заявку может подать руководитель редакции или автор материала самостоятельно. Прием продлится до 15 января. От одного заявителя - только один материал. На конкурсе будут рассматриваться печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с Московской областью. Все материалы должны быть размещены в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

По итогу будут определены 15 победителей. Отдельная номинация - лучшая муниципальная пресс-служба.