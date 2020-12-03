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Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту

17:40 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба информации и безопасности Молдавии будет переведена из подчинения президента страны в парламентское. Соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях на заседании в четверг, которое транслировала пресс-служба законодательно органа.

"Проект закона одобрен 51 голосами в первом и втором, финальном, чтении", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Влад Батрынча.

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