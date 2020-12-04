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Цена нефти Brent поднялась выше $49 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

09:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $49,02 (+0,64%) за баррель на новостях о сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:10 мск.

К 04:24 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $48,99 (+0,62%). Нефть сорта WTI растет на 0,8%, до $46,04 за баррель.

Ранее министры ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Наряду с этим была достигнута договоренность о проведении ежемесячных встреч ОПЕК+ для распределения уровней добычи на каждый последующий месяц.

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