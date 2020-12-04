Цена нефти Brent поднялась выше $49 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+
09:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $49,02 (+0,64%) за баррель на новостях о сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:10 мск.
К 04:24 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $48,99 (+0,62%). Нефть сорта WTI растет на 0,8%, до $46,04 за баррель.
Ранее министры ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Наряду с этим была достигнута договоренность о проведении ежемесячных встреч ОПЕК+ для распределения уровней добычи на каждый последующий месяц.
НОВОСТИ
- 09:05 04.12.2020
- Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет из-за спорной статьи о соцсетях
- 09:00 04.12.2020
- Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией
- 22:48 03.12.2020
- США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
- 22:01 03.12.2020
- Власти Таиланда приняли жесткое решение по поводу массового туризма
- 21:42 03.12.2020
- Пандемия COVID-19 в мире не идет на спад - данные ВОЗ
- 21:10 03.12.2020
- СГБ Латвии задерживает журналистов, пишущих по-русски
- 19:54 03.12.2020
- Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту
- 18:43 03.12.2020
- В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор
- 18:19 03.12.2020
- Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования
- 17:40 03.12.2020
- Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать