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Депутат Мосгордумы Герасимов: Читатели могут заказывать оцифрованные и электронные книги в библиотеках

15:37 04.12.2020

Библиотечная система Москвы активно развивается. По слова председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, сейчас горожане могут искать книги по электронным каталогам и заказывать оцифрованные и электронные издания для чтения в библиотеках мегаполиса. По словам парламентария, работу библиотек из-за пандемии пришлось перевести в удаленный режим, однако они продолжают действовать. «Так, продолжается научная работа, инвентаризация и реставрация фондов, подготовка будущих выставок и новых концепций библиотечного пространства. Одновременно работают в полную силу все электронные сервисы библиотек – читатели могут не только искать книги по электронным каталогам, но и заказывать оцифрованные и электронные издания для чтения», — сказал депутат.

Сейчас более 455 тыс. москвичей оформили единый электронный читательский билет, дающий доступ не только к районным библиотекам, но и к крупным читальням, таким как Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова, Национальная электронная библиотека и библиотека Российского фонда гуманитарных исследований.

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