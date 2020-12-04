Глава РФПИ считает, что "Спутник V" может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19
19:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Спутник V" может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19, которые будут применяться в разных странах мира. Об этом заявил в пятницу в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 20 тыс. человек, вакцина показала свою безопасность и высокую эффективность. Мы уверены, что она представляет собой одно из очень хороших решений [проблемы коронавируса] и может стать частью портфеля вакцин, которые необходимы миру", - отметил Дмитриев.
По его словам, ожидается, что иностранные регуляторы дадут разрешение на применение российской вакцины уже в декабре-январе.
"Вакцина уже одобрена российскими властями, и мы ожидаем одобрения других регуляторов в декабре-январе. Пока что лишь Великобритания одобрила вакцину Pfizer ("Пфайзер"), и ни в одной другой стране не одобрена ни одна другая вакцина. В России мы должны соблюдать те же стандарты, что применяются к другим вакцинам", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что "Спутник V" основан на уже известной платформе модифицированного аденовируса человека. По его словам, в этом заключается одно из ее преимуществ перед экспериментальными РНК-вакцинами компаний Pfizer и Moderna ("Модерна").
При этом Дмитриев добавил, что миру необходимо много эффективных препаратов от COVID-19, созданных в разных странах, чтобы совместными усилиями справиться с пандемией. По его словам, спрос на вакцины так сильно превышает предложение, что для его удовлетворения необходимо сотрудничество производителей различных препаратов и заключение альянсов между фармацевтическими компаниями.
"Россия хочет помочь миру в решении этой проблемы. Мы хотим работать с Великобританией, с Европой, чтобы вместе решить общую проблему и обеспечить здоровье общества и экономический рост", - добавил он.
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