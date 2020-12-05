В РФ в 1,5 раза вырос спрос на аренду загородного жилья - исследование

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерес россиян к краткосрочной аренде загородного жилья во второй половине ноября - начале декабря в целом по всей стране вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

"В период с 16 ноября по 4 декабря текущего года (сравнивая с этим же временным интервалом прошлого года) отмечен рост спроса на посуточную аренду загородного жилья по России в целом - на 55%. Квартиры в этом отношении стали менее интересны арендаторам, поскольку спрос на них несколько снизился (на 2%)", - отметил Кромочкин.

Самыми популярными направлениями для аренды загородного жилья сегодня являются Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Ленинградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Крым и Карелия. Причем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года интерес к посуточной загородной аренде в Карелии вырос почти в 2,5 раза, в Кемеровской области, где находится курорт "Шерегеш", - на 75%, в Нижегородской области - на 59%, в Ленинградской области - на 47%. Также в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Самарской и Саратовской областях рост потребительского спроса колеблется от 20% до 40%. При этом в Крыму интерес к загородной аренде снизился на 5%, отмечается в исследовании "Авито Недвижимости".

В целом самые высокие арендные ставки на краткую аренду загородных домов зафиксированы в Свердловской, Красноярской, Новосибирской и Московской областях - около 10 тыс. рублей в сутки. Около Самары можно снять загородный дом в среднем за 8 тыс. рублей в сутки, около Челябинска - за 7 тыс. рублей в сутки, около Казани - за 6 тыс. рублей, вблизи Нижнего Новгорода, Уфы и в Ленинградской области - за 5 тыс. рублей в сутки. По сравнению с прошлым годом цены снизились на 17% в Нижнем Новгороде, наиболее сильно они выросли в Татарстане (на 20%) и Челябинской области (на 17%).

Загородная аренда недвижимости становится сейчас еще более востребованной, в том числе из-за новых ограничительных мер относительно работы ресторанов, кафе и других развлекательных заведений, говорит Кромочкин. "В дальнейшем при отсутствии внешних негативных факторов есть все основания полагать, что рост спроса на посуточную аренду загородных объектов продолжится благодаря подходящему формату для отдыха в новых условиях, который позволяет максимально соблюсти требования по социальному дистанцированию, а также пребывать на свежем воздухе без потенциальных ограничений", - считает эксперт.