В Пакистане минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар в провинции Белуджистана. Об этом сообщила газета The News International. Экстремисты привели в действие дистанционно управляемое взрывное устройство на одной из городских магистралей, в результате теракта был убит президент местного пресс-клуба, журналист Мохаммад Сиддик Менгал. Ранения получили не менее 10 человек, двое из которых скончались в больнице. По приказу министра внутренних дел Белуджистана Мир Зиаулла Лангау в Хуздаре проводится антитеррористическая операция. Как сообщил Пакистанский институт исследований конфликтов и безопасности, на Белуджистан и северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва приходится большая часть терактов, совершенных в Пакистане в апреле. В Белуджистане в прошлом месяце террористы совершили 16 атак.

По информации ТАСС