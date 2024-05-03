В Пакистане минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар
20:10 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар в провинции Белуджистана. Об этом сообщила газета The News International. Экстремисты привели в действие дистанционно управляемое взрывное устройство на одной из городских магистралей, в результате теракта был убит президент местного пресс-клуба, журналист Мохаммад Сиддик Менгал. Ранения получили не менее 10 человек, двое из которых скончались в больнице. По приказу министра внутренних дел Белуджистана Мир Зиаулла Лангау в Хуздаре проводится антитеррористическая операция. Как сообщил Пакистанский институт исследований конфликтов и безопасности, на Белуджистан и северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва приходится большая часть терактов, совершенных в Пакистане в апреле. В Белуджистане в прошлом месяце террористы совершили 16 атак.
По информации ТАСС
НОВОСТИ
- 20:00 03.05.2024
- Украина не просит Запад сражаться за нее, ей нужны боеприпасы и ПВО — премьер Эстонии
- 19:20 03.05.2024
- Президент Украины предупредил военных о приближении «нового этапа войны»
- 19:20 03.05.2024
- Противники внесения изменений в Конституцию Японии провели в Токио митинг по случаю Дня Конституции
- 19:00 03.05.2024
- МИД Узбекистана не подтверждает сообщения страны, якобы, сталкиваются с трудностями при въезде в РФ
- 18:50 03.05.2024
- Численность рабочей силы среди работоспособных гражданских сократилась в Украине в 2023 году более чем на четверть
- 18:40 03.05.2024
- Режиссер и драматург останутся под арестом еще на полгода
- 18:40 03.05.2024
- ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за нехватки личного состава — СМИ
- 18:00 03.05.2024
- США и союзникам будет сложно остановить ракетную атаку КНДР в регионе — WSJ
- 17:32 03.05.2024
- Хуситы будут атаковать направляющиеся в Израиль суда во всех доступных районах
- 17:12 03.05.2024
- Хакеры, якобы связанные с РФ, атаковали органы власти Чехии с 2023 г., утверждают в Праге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать