Доллар США ничего не будет стоить, если не решить вопрос госдолга - Маск
20:40 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны.
«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — написал он на своей странице в соцсети X.
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