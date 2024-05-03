Доллар США ничего не будет стоить, если не решить вопрос госдолга - Маск

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны.

«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — написал он на своей странице в соцсети X.