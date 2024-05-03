Верховный суд Непала предписал ограничить число выдаваемых лицензий на покорение Эвереста

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Непала предписал правительству страны ограничивать число ежегодно выдаваемых лицензий на покорение Эвереста. Об этом сообщила местная газета Republica.

Суд рассматривал петицию, поданную адвокатом Дипаком Бикромом Мишрей. Коллегия судей постановила, что правительство должно установить допустимый максимум числа выдаваемых лицензий. Издание не уточняет, назвали ли судьи какие-либо целевые показатели для правительства и сроки для внедрения такого ограничения.

Высшая судебная инстанция страны также запретила услуги по вертолетным экскурсиям из базового лагеря к пику Эвереста. Исключением для таких полетов будут только экстренные спасательные операции. Кроме того, в решении суда говорится, что при организации экспедиций необходимо вести полный учет всех вещей, которые берут с собой альпинисты. Если по возвращении в базовый лагерь выявятся расхождения со списком, то таким альпинистам не будет возвращаться депозит, сумма которого не уточняется.

В 2023 году власти Непала выдали рекордное число лицензий на покорение Эвереста. Как сообщал ТАСС директор департамента туризма страны Ракеш Гурунг, в текущем году ожидается, что число альпинистов на склонах горы будет даже больше. В 2019 году у самого пика образовалась очередь из-за слишком большого числа оказавшихся там одновременно людей. Тогда несколько смертей на склоне вследствие высотной болезни связали с этим фактом.