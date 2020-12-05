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НОВОСТИ

В РФ запущено дополнительное производство антибиотиков, чтобы ликвидировать дефицит лекарств

18:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России развернуты дополнительные мощности для производства антибиотиков, дефицит лекарств ликвидируется. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло мощности производственные. Министерство здравоохранения согласовало 17 площадкам выпуск антибиотиков, поэтому дефицит на сегодня ликвидируется", - сказал Мурашко.

Ранее из ряда регионов поступали сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках.

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