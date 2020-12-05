Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста
19:10 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецподразделения парижской полиции несколько раз использовали гранаты со слезоточивым газом в субботу во время пресечения беспорядков, возникших на акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в северо-восточном квартале города. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
Многотысячная колонна манифестантов продвигалась в Париже по установленному маршруту, когда группировки радикалов предприняли попытки разбить витрины бутиков и разграбить их. Полиция, сопровождавшая колонну, немедленно отреагировала на это, разогнав хулиганов с помощью слезоточивого газа. Они, однако, начали поджигать на улицах помойные баки и мусор, строительные заборы. Продвижение колонны в итоге заблокировано.
Акции протеста против законопроекта, который участники акций протеста, организованных профсоюзами и общественными организациями, считают "попранием свободы", проходят в субботу в девяти десятках городов Франции.
Неделю назад в таких акциях приняли участие, по данным полиции, 133 тыс. человек по всей стране. Организаторы называют цифру в 500 тыс. участников. В Париже протесты сопровождалась многочасовыми стычками хулиганов с полицией, были сожжены несколько автомашин. В стране в ходе таких беспорядков пострадали около сотни сотрудников полиции и жандармерии.
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