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"Мемориал" пожаловался в ЕСПЧ на штрафы по закону об "иноагентах"

14:12 07.12.2020 Источник: Интерфакс

Правозащитный центр "Мемориал" и его председатель совета Александр Черкасов обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за назначенных штрафов по закону об НКО-иноагентах - в организации считают, что нарушаются их права на свободу выражения мнения и свободу объединений, сообщает пресс-служба.

"Правозащитный центр "Мемориал" и председатель Совета организации обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - говорится в сообщении организации в понедельник.

В жалобе они указали, что штрафы, которые пришлось выплатить за последний год по закону об НКО - иностранных агентах, нарушают права, гарантированные, в частности, статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод о свободе выражения мнения, свободе объединений, запрещении дискриминации.

В организации считают несправедливыми наложенные штрафы: "Во-первых, они ("Мемориал") не могли знать, что является "материалом", подлежащим маркировке, во-вторых, им не было предоставлено возможности для исправления ситуации, а в-третьих, наложенные штрафы являются явно непропорциональными заявленной цели (обеспечение прозрачности деятельности НКО)".

Юристы полагают, что штрафы, наложенные на ПЦ "Мемориал" и Александра Черкасова, "политически мотивированы, а потому в отношении них была нарушена статья 18 Конвенции, то есть целью властей была не декларируемая прозрачность финансирования НКО, "занимающихся политической деятельностью", а давление на неугодные некоммерческие организации", говорится в сообщении.


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