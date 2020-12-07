В конференции AI Journey приняли участие представители 101 государств

14:35

Организованная Сбером международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey стала крупнейшим профильным событием в мире. В ней в онлайн-формате участвовали 29 тыс. человек из 101 государств, в том числе — около 7,4 тыс. школьников. Свои доклады представили более 200 спикеров из 10 стран, за ходом мероприятия в интернете следили более 21 млн человек. Конференция проходила 3-5 декабря в режиме онлайн, в основной дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века», которую модерировал председатель правления Сбербанка Герман Греф, в ней участвовали президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

На конференции Сбер анонсировал ряд инновационных разработок и стратегических решений в сфере искусственного интеллекта (AI). Так, в январе 2021 года с привлечением ведущих отечественных и мировых учёных в Москве откроется первый в России Институт искусственного интеллекта, который обеспечит междисциплинарного подхода к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта. Также Сбер и SberCloud представили ML Space — облачную платформу полного цикла разработки и реализации AI-сервисов для бизнеса любого размера.

«AI Journey 2020 во многом определит мировую AI-повестку на ближайший год, - считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Одна из самых значимых в мире не только по количеству, но и по уровню участников, наша конференция стала уникальной площадкой для обмена опытом людей из разных индустрий и стран. Нам удалось объединить научную экспертизу — и людей, принимающих управленческие решения в бизнесе и политике; опытных исследователей данных — и школьников, которые только начинают свой путь в Data Science. На AI Journey мы увидели, что Россия находится в числе лидеров по AI-технологиям, и анонсировали ряд решений, которые закрепят наши передовые позиции в этой сфере. И хотя конференция только завершилась, мы уже начали подготовку к AI Journey 2021. Я уверен, что через год мы снова соберемся вместе, чтобы открыть очередную главу новых открытий и инноваций в индустрии искусственного интеллекта, которая развивается по экспоненте. И Россия была, есть и будет одним из ключевых драйверов этого развития».